Хамрун Спартанс – Шахтар: букмекери зробили прогноз на матч Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 11 грудня, донецький "Шахтар" зустрінеться з мальтійським клубом "Хамрун Спартанс" у матчі п'ятого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на "Та'Калі Нешнел Стедіум" у Та-Калі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Хамрун Спартанс" – "Шахтар".

Після чотирьох турів "Шахтар" (9 очок) посідає четверте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. "Хамрун Спартанс" (3 бали) йде на 30-й позиції.

У попередніх матчах третього за престижністю єврокубка "гірники" здолали шотландський "Абердін" (3:2), програли польській "Легії" (1:2), обіграли ісландський "Брейдаблік" (2:0) та обіграли ірландський "Шемрок Роверс" (2:1).

"Хамрун Спартанс" поступився польській "Ягеллонії" (0:1), швейцарській "Лозанні" (0:1) та турецькому "Самсунспору" (0:3), а потім переміг гібралтарський "Лінкольн Ред Імпс" (3:1).

Прогноз букмекерів на матч Хамрун Спартанс – Шахтар

Абсолютним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Шахтар". На перемогу підопічних Арди Турана приймаються ставки з коефіцієнтом 1,35. Нічия – 5,00. Виграш мальтійської команди – 8,50.

Зазначимо, що після матчу з "Хамрун Спартанс" на донеччан чекає ще один поєдинок основного етапу Ліги конференцій – 18 грудня з хорватською "Рієкою".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.