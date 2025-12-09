ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Хамрун Спартанс – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Стежте за перебігом передостаннього поєдинку "гірників" в основній стадії єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 11 грудня, донецький "Шахтар" зіграє з мальтійським клубом "Хамрун Спартанс" у матчі п'ятого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на "Та'Калі Нешнел Стедіум" у Та-Калі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після чотирьох турів "Шахтар" (9 очок) посідає четверте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. "Хамрун Спартанс" (3 бали) йде на 30-й позиції.

У попередніх матчах третього за престижністю єврокубка "гірники" здолали шотландський "Абердін" (3:2), програли польській "Легії" (1:2), обіграли ісландський "Брейдаблік" (2:0) та обіграли ірландський "Шемрок Роверс" (2:1).

"Хамрун Спартанс" поступився польській "Ягеллонії" (0:1), швейцарській "Лозанні" (0:1) та турецькому "Самсунспору" (0:3), а потім переміг гібралтарський "Лінкольн Ред Імпс" (3:1).

Після матчу з "Хамрун Спартанс" на донеччан чекає ще один поєдинок основного етапу Ліги конференцій – 18 грудня з хорватською "Рієкою".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дивіться альтернативне коментування поєдинку "Хамрун Спартанс" – "Шахтар" на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Хамрун Спартанс" – "Шахтар".

Дата публікації
Кількість переглядів
14
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie