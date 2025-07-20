Харлан емоційно відреагувала на перемогу Усика в реванші з Дюбуа

Ольга Харлан / © Associated Press

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Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан прокоментувала перемогу українського боксера Олександра Усика над британцем Даніелем Дюбуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

34-річна українська шаблістка опублікувала дві сторіз у своєму Instagram.

Ольга зазначила, що перемога 38-річного українського боксера наштовхнула її на роздуми щодо можливої участі в Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.

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"Ми безмежно пишаємося тобою! Я от дивлюся на Саню і думаю, що може все ж таки "гоу" на шості Олімпійські ігри?" – написала Харлан.

Харлан відерагувала на перемогу Усика в реванші з Дюбуа / © instagram.com/olgakharlan

Харлан відерагувала на перемогу Усика в реванші з Дюбуа / © instagram.com/olgakharlan

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Після бою Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа, подякувавши воїнам ЗСУ, які на фронті боронять Україну від російських окупантів.

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Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

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Нагадаємо, легендарний Леннокс Льюїс відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа. Також на успіх українця відреагував Тайсон Ф'юрі.