Харлан відреагувала на допущення росіянок з військовим званням до чемпіонату світу з фехтування

Ольга Харлан / © Associated Press

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Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан відреагувала на допущення росіянок з військовим званням до чемпіонату світу-2025 в грузинському Тбілісі.

"Нейтральні" наближаються до чемпіонату світу у Тбілісі. Молодці, FIE", – написала Харлан в Instagram-сторіз, додавши фото допущених до ЧС фехтувальниць з президентом РФ Володимиром Путіним та секретарем Ради безпеки держави-агресорки Сергієм Шойгу.

Ольга Харлан відреагувала на допущення росіянок з військовим званням до чемпіонату світу-2025 з фехтування / © instagram.com/olgakharlan

Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила до ЧС-2025, який відбудеться від 22 до 26 липня у Грузії, 40 "нейтральних" спортсменів з російським та білоруським паспортами. Серед них – майор армії РФ Софія Велика, лейтенант Яна Єгорян, прапорщик Ольга Нікітіна та інші.

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Також, FIE знехтувала рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та допустила "нейтральних" фехтувальників з РФ і Білорусі до участі у командних змаганнях.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року президентом FIE обрали російського олігарха Алішера Усманова, який через кілька днів добровільно залишив свою посаду.

Раніше Усманов уже очолював Міжнародну федерацію фехтування від 2008 до 2022 року, коли пішов з посади президента FIE після того, як Європейський Союз наклав на нього санкції.

Рішення застосувати до нього санкції було обґрунтоване тим, що Усманов має "особливо тісні зв'язки" з президентом РФ Володимиром Путіним.

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