Харлан відреагувала на заборону шолома Гераскевича з фото вбитих росіянами спортсменів

Ольга Харлан / © Associated Press

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан прокоментувала заборону Міжнародного олімпійського комітету (МОК) українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на зимовій Олімпіаді-2026 у шоломі з фотографіями українських спортсменів, яких убили російські окупанти.

"МОК уже показував, що може бути на боці українських спортсменів – коли після непотиску руки росіянці було надано олімпійську ліцензію. Тоді контекст війни врахували. Чому ж тепер – ні?

Шолом Владислава Гераскевича – не про політику. Він про українських атлетів, убитих війною. Про тих, хто більше ніколи не вийде на старт! Забороняти цей шолом – означає відмовлятися бачити цю реальність…", – написала Харлан у соцмережі Threads.

Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич на тренуванні Олімпіади-2026 виступив у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Пізніше Владислав повідомив, що МОК заборонив використання його шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях. Він також заявив, що збирається оскаржити рішення МОК і боротиметься за право змагатися на Олімпіаді саме в цьому шоломі.

На заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів уже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Владиславу виступити на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному "шоломі пам'яті".

МОК пішов на частковий компроміс щодо українського скелетоніста та замість "шоломі пам'яті" дозволив йому носити чорну пов’язку на змаганнях Олімпіади-2026.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Для Владислава це третя в кар'єрі Олімпіада. Він також виступав на Іграх 2018-го та 2022 років. Найкращим результатом українця є 12-те місце на Олімпіаді-2018.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після третього змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.