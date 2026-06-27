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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
3 хв

Хет-трик Дембеле приніс Франції розгромну перемогу над Норвегією та виграш групи ЧС-2026

"Ле Бле" впевнено розібралися зі скандинавами, які вийшли на гру резервним складом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Норвегія — Франція

Норвегія — Франція / © Associated Press

Збірна Франції розгромила команду Норвегії в матчі заключного третього туру групи D чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "Gillette Stadium" в американському Фоксборо завершився з рахунком 1:4.

Французи відкрили рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі — Усман Дембеле отримав передачу від Кіліана Мбаппе та з меж штрафного майданчика пробив у дальній кут.

Норвегія — Франція / © Associated Press

Норвегія — Франція / © Associated Press

На 20-й хвилині "Ле Бле" подвоїли свою перевагу — Мбаппе на правому фланзі знайшов передачею Дембеле, а той відправив м'яч у дальній кут, оформивши дубль.

Норвегія — Франція / © Associated Press

Норвегія — Франція / © Associated Press

На 21-й хвилині норвежці, які які вийшли на цей матч резервним складом, скоротили відставання в рахунку — Андреас Шельдеруп з лівого флангу знайшов передачею в центр Тело Осгора, а той прибрав Дайо Упамекано та низом точно пробив у ближній кут.

Норвегія — Франція / © Associated Press

Норвегія — Франція / © Associated Press

На 32-й хвилині "триколірні" повернули собі гандикап у два м'ячі — Дембеле зробив хет-трик, закрутивши м'яч у лівий кут. Цього разу асистував йому Орельєн Чуамені.

Норвегія — Франція / © Associated Press

Норвегія — Франція / © Associated Press

На старті другого тайму скандинави могли знову підібратися до суперника в рахунку, однак Йорген Ларсен на 50-й хвилині не реалізував пенальті, не зумівши переграти з 11-метрової позначки голкіпера французів Майка Меньяна.

Норвегія — Франція / © Associated Press

Норвегія — Франція / © Associated Press

Наприкінці поєдинку французи відправили четвертий м'яч у ворота суперника — на 90+4-й хвилині Бредлі Барколя виконав подачу до центру штрафного майданчика, а там Дезіре Дуе поцілив у дальній кут.

Зазначимо, що головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пропускав матч проти норвежців. 57-річний фахівець екстрено залишив розташування команди та повернувся додому через смерть матері. На час відсутності Дешама керівництво збірною довірили його асистенту Гі Стефану.

  • В іншому матчі третього туру цього квартету збірна Сенегалу розгромила команду Іраку з рахунком 5:0.

  • Норвежці та французи ще за підсумками другого туру достроково вийшли до плейоф. Перемога в очному протистоянні дозволила "Ле Бле" (9 очок) виграти групу I, тоді як "вікінги" (6 балів) посіли другу сходинку.

  • Сенегал (3 пункти) зберігає шанси потрапити до плейоф як один з найкращих володарів третіх місць. Ірак (0) фінішував останнім і завершив виступи на Мундіалі.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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Кількість переглядів
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