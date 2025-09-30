Хет-трик Мбаппе приніс "Реалу" розгромну перемогу над "Кайратом" у Лізі чемпіонів

Кіліан Мбаппе, "Кайрат" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на виїзді розгромив казахстанський "Кайрат" у матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок у місті Алмати завершився з рахунком 0:5 .

Героєм зустрічі став форвард "вершкових" Кіліан Мбаппе, який оформив хет-трик. На 25-й хвилині француз відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті.

У другому таймі Мбаппе двічі забив з гри – на 52-й і 74-й хвилинах. Асистами на Кіліана відзначилися бельгійський голкіпер мадридців Тібо Куртуа та турецький нападник Арда Гюлер.

Таким чином, в активі Мбаппе вже п'ять голів у поточному розіграші Ліги чемпіонів. У першому турі найпрестижнішого єврокубка він відзначився дублем з пенальті у воротах французького "Марселя".

Четвертий гол у ворота "Кайрата" на 83-й хвилині забив Едуардо Камавінга після передачі Родріго.

А остаточний рахунок у поєдинку на 90+3-й хвилині встановив Браїм Діас, якому асистував Гонсало Гарсія.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу "Кайрат" – "Реал" Мадрид

У наступному турі Ліги чемпіонів мадридський гранд 22 жовтня прийме італійський "Ювентус", а казахстанська команда днем раніше вдома зіграє з кіпрським "Пафосом".

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.