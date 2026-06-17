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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
2 хв

Хет-трик Мессі приніс Аргентині розгромну перемогу над Алжиром на старті ЧС-2026

Чинні чемпіони Мундіалю вдало розпочали захист свого титулу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Збірна Аргентини розгромила команду Алжиру в матчі першого туру групи J чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Arrowhead Stadium" в американському Канзас-Сіті завершився з рахунком 3:0.

Героєм зустрічі став 38-річний легендарний капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі, який оформив хет-трик.

Уже на 8-й хвилині матчу алжирці могли відкривати рахунок, але гол Фареса Шаїбі було скасовано після втручання VAR через офсайд.

На 17-й хвилині аргентинці вийшли вперед — Мессі після передачі Родріго Де Пауля здалеку влучно пробив у правий верхній кут.

Аргентина — Алжир / © Associated Press

Аргентина — Алжир / © Associated Press

У другому таймі підопічні Ліонеля Скалоні подвоїли свою перевагу — на 60-й хвилині Мессі вдало зіграв на добиванні після того, як голкіпер африканської збірної Лука Зідан парирував перед собою удар Алексіса Мак Аллістера низом по центру воріт.

Аргентина — Алжир / © Associated Press

Аргентина — Алжир / © Associated Press

Аргентина — Алжир / © Associated Press

Аргентина — Алжир / © Associated Press

На 76-й хвилині Аргентина зробила рахунок розгромним — Мессі оформив перший хет-трик у кар'єрі на чемпіонатах світу, від лінії штрафного майданчика відправивши м'яч у лівий кут з передачі Ніколаса Гонсалеса.

Аргентина — Алжир / © Associated Press

Аргентина — Алжир / © Associated Press

Аргентина — Алжир / © Associated Press

Аргентина — Алжир / © Associated Press

  • В іншому матчі стартового туру групи J зустрінуться збірні Австрії та Йорданії. Цей поєдинок відбудеться 17 червня, о 07:00 за київським часом.

  • У другому турі Аргентина 22 червня зіграє з Австрією, а Алжир 23 червня позмагається з Йорданією.

Зазначимо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
275
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