Проспорт
100
1 хв

Хет-трик Вальверде: "Реал" знищив "Манчестер Сіті" в плейоф Ліги чемпіонів

"Вершкові" здобули розгромну перемогу над "городянами" в першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на своєму полі розгромив "Манчестер Сіті" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 3:0.

Героєм зустрічі став уругвайський півзахисник "вершкових" Федеріко Вальверде, який ще в першому таймі оформив хет-трик.

На 20-й хвилині Вальверде відкрив рахунок, скориставшись передачею від голкіпера мадридців Тібо Куртуа.

На 27-й хвилині Вальверде забив другий гол, цього разу йому асистував Вінісіус Жуніор.

На 42-й хвилині Вальверде відзначився третім голом, технічно розібравшись у штрафному мадйанчику суперника після передачі Браїма Діаса.

У другому таймі підопічні Альваро Арбелоа могли забити ще й четвертий м'яч, але Вінісіус Жуніор на 58-й хвилині з пенальті не зумів переграти воротаря англійського клубу Джанлуїджі Доннарумму.

Зазначимо, що український воротар "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних.

Огляд матчу "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Манчестер Сіті" та "Реалом" відбудеться у вівторок, 17 березня, на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переможець пари "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з переможцем протистояння "Аталанта" (Італія) — "Баварія" (Німеччина).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

100
