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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

"Хочу нокаутувати його": Дюбуа зробив гучну заяву щодо реваншу з Усиком

Британець налаштований достроково перемогти українця у бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа висловився про майбутній об'єднавчий поєдинок з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

Британський боксер заявив, що збирається перемогти українця нокаутом.

"Для мене це реванш, але все це вже в минулому. Я дуже хочу ці пояси. Я хочу прибрати всіх у цій ваговій категорії, щоб закріпити свою спадщину. Перемога над Усиком – ось чого я справді прагну.

Три великі перемоги можуть підняти тебе дуже високо. Особливо коли б'єшся з найкращими. Саме це мені й допомогло пройти через труднощі та загартуватись у боях.

Я виграю. Усе просто – я здобуду перемогу. Я повинен перемогти будь-якою ціною. Нокаутом, чим завгодно, але я хочу саме нокаутувати його. Ми переможемо. Це буде як коронація. План такий: продовжувати перемагати, утримати свій титул і протриматися так довго, як тільки можливо", – сказав Дюбуа в інтерв'ю DAZN.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Усик і Дюбуа влаштували суперечку на пресконференції перед реваншем через скандальний епізод з першого поєдинку, коли британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса.

Також на пресконференції Олександр дотепно потролив свого суперника.

За день до цього Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Нагадаємо, у Мережі було опубліковано офіційне промо бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
178
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