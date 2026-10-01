"Хочу повернути все, що втратив": Ф'юрі після бою з Джошуа націлений на трилогію з Усиком

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

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Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі після прийдешнього бою проти Ентоні Джошуа планує влаштувати трилогію з Олександром Усиком.

"Очевидно, що у мене було три чудові поєдинки з Вайлдером, а на організацію всього одного поєдинку з Джошуа пішло 10 років, але ми його ще навіть не провели.

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Після того, як я поб'ю цього невдаху, я хочу трилогію — ще одну, але вже з іншим хлопцем. З "кролячими зубами" (Усиком — прим.), якого, як я вважаю, перемагав уже двічі. Я хочу провести наш третій бій у США на культовій і легендарній арені "Медісон-сквер-гарден". Хочу битися з ним утретє й повернути все, що втратив.

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На сто відсотків упевнений, що Джошуа стане для мене не більше ніж розминкою. З огляду на мої навички, він має стати для мене мішком на ніжках. Треба як слід попрацювати, нокаутувати його й рухатися далі", — цитує британця Bad Left Hook.

Бій Ф'юрі проти Джошуа відбудеться 11 грудня на арені "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс). На кону стоятиме титул WBA Super у надважкій вазі, який Усик минулого літа зробив вакантним.

Раніше Ф'юрі викликав Усика на третій бій і запропонував українцю провести його у листопаді. Це відбулося на тлі того, що його запланований поєдинок з іншим зірковим британським надважковаговиком, ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа, опинився під загрозою зриву.

Сам Усик планував провести наступний бій проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі американця Деонтея Вайлдера. Поєдинок збиралися організувати у березні 2027 року в США. Однак офіційного оголошення ще не було.

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Сергій Лапін, директор команди Усика, заявляв, що наразі пріоритетом для українського боксера є бій з Вайлдером. Утім, вони розглядають можливість проведення третього поєдинку з Ф'юрі після поєдинку з американцем.

Зазначимо, що 2024 року Усик провів два поєдинки з Ф'юрі в саудівському Ер-Ріяді. У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів і захистив титули, після чого Ф'юрі ухвалив рішення завершити кар'єру.

Однак у квітні цього року Ф'юрі повернувся в ринг після двох поразок від Усика і впевнено здолав росіянина Арсланбека Махмудова.

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У липні британець провів ще один поєдинок, технічним нокаутом здолавши поляка Маріуша Ваха.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі та Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм.

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