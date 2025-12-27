ТСН у соціальних мережах

"Хочу з ним битися": Усик назвав ім'я свого наступного суперника

Олександр укотре заявив, що 2026 року бажає провести поєдинок з Деонтеєм Вайлдером.

Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик підтвердив свої наміри зустрітися в ринзі з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Про це український боксер заявив під час вечора боксу в Ер-Ріяді, куди він прибув на бій абсолютного чемпіона світу у другій найлегшій вазі Наої Іноуе та Давіда Пікассо.

"Наступного року я хочу битися з "Бронзовим бомбардувальником". Так, Вайлдером", – сказав Усик.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Новим володарем пояса WBO став Фабіо Вордлі. Британця, який у жовтні цього року переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона організації.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 40-річного Вайлдера 44 перемоги (43 – нокаутом), одна нічия та чотири поразки на профірингу. В останньому бою американець у червні цього року технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

Усику вже дозволили провести добровільний захист титулу WBC і самостійно обрати собі суперника для наступного поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Вайлдер відреагував на бажання Усика битися з ним.

