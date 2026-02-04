- Дата публікації
Хокей на Олімпіаді-2026: розклад і результати всіх матчів
До вашої уваги календар і результати всіх поєдинків чоловічого хокейного турніру на зимових Олімпійських іграх 2026 року.
Від 11 до 22 лютого триватиме чоловічий хокейний турнір на Олімпійських іграх-2026.
У ньому візьмуть участь 12 національних збірних, які поділено на три групи по чотири команди в кожній.
Збірні, які виграють свої групи, а також найкраща команда серед володарів других місць, одразу вийдуть до чвертьфіналу. Решта учасників потраплять до стикового раунду на вибування, де за путівку до 1/4 фіналу п'ята команда зіграє з 12-ю, шоста – з 11-ю, сьома – з 10-ю, а восьма – з дев'ятою.
Цікаво, що вперше від 2014 року на Олімпійських іграх зіграють хокеїсти з НХЛ.
Зазначимо, що на попередній зимовій Олімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, "золото" здобули фінські хокеїсти, які у фіналі обіграли збірну Олімпійського комітету Росії (ОКР) з рахунком 2:1.
До Олімпіади-2026 російських хокеїстів не допустили, адже командам держави-агресорки заборонено брати участь у міжнародних змаганнях через війну в Україні.
Збірна України з хокею не зуміла кваліфікуватися на Олімпіаду-2026. У фінальному раунді відбору "синьо-жовті" програли всі три матчі – Франції (2:7), Латвії (1:5) та Словенії (2:6).
Наша хокейна збірна лише одного разу виступала на Олімпійських іграх – 2002 року українці посіли десяте місце на олімпійському турнірі в Солт-Лейк-Сіті (США).
Група А
12 лютого, 13:10. Швейцарія – Франція
12 лютого, 17:40. Чехія – Канада
13 лютого, 17:40. Франція – Чехія
13 лютого, 22:10. Канада – Швейцарія
15 лютого, 13:10. Швейцарія – Чехія
15 лютого, 17:40. Канада – Франція
Група В
11 лютого, 17:40. Словаччина – Фінляндія
11 лютого, 22:10. Швеція – Італія
13 лютого, 13:10. Фінляндія – Швеція
13 лютого, 13:10. Італія – Словаччина
14 лютого, 13:10. Швеція – Словаччина
14 лютого, 17:40. Фінляндія – Італія
Група С
12 лютого, 22:10. Латвія – США
12 лютого, 22:10. Німеччина – Данія
14 лютого, 13:10. Німеччина – Латвія
14 лютого, 22:10. США – Данія
15 лютого, 20:10. Данія – Латвія
15 лютого, 22:10. США – Німеччина
Стикові матчі
17 лютого. 13:10.
17 лютого. 13:10.
17 лютого. 17:40.
17 лютого. 17:40.
Чвертьфінали
18 лютого. 13:10.
18 лютого. 15:10.
18 лютого. 17:40.
18 лютого. 22:10.
Півфінали
20 лютого. 17:40
20 лютого. 22:10
Матч за "бронзу"
21 лютого. 21:40
Фінал
22 лютого. 15:10
Олімпійські ігри-2026 відбудуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які позмагаються за нагороди в 11 видах спорту.
Раніше повідомлялося, де та коли дивитися церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор-2026.