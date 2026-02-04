Хокей на Олімпіаді-2026 / © Associated Press

Від 11 до 22 лютого триватиме чоловічий хокейний турнір на Олімпійських іграх-2026.

У ньому візьмуть участь 12 національних збірних, які поділено на три групи по чотири команди в кожній.

Збірні, які виграють свої групи, а також найкраща команда серед володарів других місць, одразу вийдуть до чвертьфіналу. Решта учасників потраплять до стикового раунду на вибування, де за путівку до 1/4 фіналу п'ята команда зіграє з 12-ю, шоста – з 11-ю, сьома – з 10-ю, а восьма – з дев'ятою.

Цікаво, що вперше від 2014 року на Олімпійських іграх зіграють хокеїсти з НХЛ.

Зазначимо, що на попередній зимовій Олімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, "золото" здобули фінські хокеїсти, які у фіналі обіграли збірну Олімпійського комітету Росії (ОКР) з рахунком 2:1.

До Олімпіади-2026 російських хокеїстів не допустили, адже командам держави-агресорки заборонено брати участь у міжнародних змаганнях через війну в Україні.

Збірна України з хокею не зуміла кваліфікуватися на Олімпіаду-2026. У фінальному раунді відбору "синьо-жовті" програли всі три матчі – Франції (2:7), Латвії (1:5) та Словенії (2:6).

Наша хокейна збірна лише одного разу виступала на Олімпійських іграх – 2002 року українці посіли десяте місце на олімпійському турнірі в Солт-Лейк-Сіті (США).

Хокей на Олімпіаді-2026: розклад і результати всіх матчів

Група А

12 лютого, 13:10. Швейцарія – Франція

12 лютого, 17:40. Чехія – Канада

13 лютого, 17:40. Франція – Чехія

13 лютого, 22:10. Канада – Швейцарія

15 лютого, 13:10. Швейцарія – Чехія

15 лютого, 17:40. Канада – Франція

Група В

11 лютого, 17:40. Словаччина – Фінляндія

11 лютого, 22:10. Швеція – Італія

13 лютого, 13:10. Фінляндія – Швеція

13 лютого, 13:10. Італія – Словаччина

14 лютого, 13:10. Швеція – Словаччина

14 лютого, 17:40. Фінляндія – Італія

Група С

12 лютого, 22:10. Латвія – США

12 лютого, 22:10. Німеччина – Данія

14 лютого, 13:10. Німеччина – Латвія

14 лютого, 22:10. США – Данія

15 лютого, 20:10. Данія – Латвія

15 лютого, 22:10. США – Німеччина

Стикові матчі

17 лютого. 13:10.

17 лютого. 13:10.

17 лютого. 17:40.

17 лютого. 17:40.

Чвертьфінали

18 лютого. 13:10.

18 лютого. 15:10.

18 лютого. 17:40.

18 лютого. 22:10.

Півфінали

20 лютого. 17:40

20 лютого. 22:10

Матч за "бронзу"

21 лютого. 21:40

Фінал

22 лютого. 15:10

Олімпійські ігри-2026 відбудуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які позмагаються за нагороди в 11 видах спорту.

Раніше повідомлялося, де та коли дивитися церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор-2026.