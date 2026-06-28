Хорватія обіграла Гану та вийшла до плейоф ЧС-2026

Хорватія — Гана / © Associated Press

Реклама

Збірна Хорватії обіграла команду Гани в матчі заключного третього туру групи L чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Lincoln Financial Field" в американському місті Філадельфія завершився з рахунком 2:1 .

Хорвати відкрили рахунок на 31-й хвилині зустрічі — відзначився Петар Сучич, якому асистував Матео Ковачич.

Хорватія — Гана / © Associated Press

У другому таймі ганці відігралися — на 73-й хвилині Деррік Лукассен забив з передачі Ернеста Нуами.

Реклама

Хорватія — Гана / © Associated Press

Проте на 83-й хвилині "картаті" знову вийшли вперед — Нікола Влашич на дальній стійці головою замкнув подачу з кутового від Луки Модрича.

Хорватія — Гана / © Associated Press

В іншому матчі третього туру цього квартету Англія здолала Панаму з рахунком 2:0.

Англія (7 очок) стала переможцем групи L, Хорватія (6 балів) посіла друге місце, Гана (4 пункти) фінішувала третьою — всі три збірні зіграють у плейоф. Панама (0) стала останньою та завершила виступи на Мундіалі.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Реклама

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Новини партнерів