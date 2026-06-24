Хорватія здобула перемогу над Панамою на ЧС-2026

Панама — Хорватія / © Associated Press

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Збірна Хорватії обіграла команду Панами в матчі другого туру групи L чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "BMO Field" у канадському місті Торонто завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі хорвати забили на 54-й хвилині, коли Анте Будімір на дальній стійці замкнув простріл Йосипа Станішича.

Панама — Хорватія / © Associated Press

Зазначимо, що "картаті" є бронзовими призерами минулої світової першості. В матчі за третє місце на ЧС-2022 хорвати обіграли Марокко (2:1), тоді як англійці зупинилися у чвертьфіналі, поступившись майбутнього фіналісту — команді Франції (1:2).

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У першому турі групи L збірна Хорватії програла команді Англії (2:4), а Панама поступилася Гані (0:1).

В іншому матчі другого туру цього квартету Англія не зуміла обіграти Гану (0:0).

Після двох турів Англія та Гана лідирують у групі L, маючи по 4 очки. Хорватія (3 бали) посідає третє місце. Панама (0) достроково втратила шанси вийти до плейоф.

У заключному третьому турі Хорватія позмагається з Ганою, а Панама зіграє з Англією. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня, о 00:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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