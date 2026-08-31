Хргович звернувся до Ітауми після видовищної перемоги нокаутом у титульному бою

Філіпп Хргович / instagram.com/queensberrypromotions

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Хорватський боксер Філіпп Хргович звернувся до британця Мозеса Ітауму, якого він сенсаційно нокаутував у бою за вакантний титул IBF у надважкій вазі.

Про це повідомляє Sky Sports.

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Після перемоги новоспечений чемпіон назвав Ітауму найкращим суперником у своїй кар'єрі, наголосивши, що він є майбутнім хевівейту.

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"Він неймовірний боєць — я хочу йому подякувати за те, що дав мені шанс стати новою суперзіркою надважкої ваги. Я — сьогодення. Він, безумовно, майбутнє.

Він найкращий суперник, з яким я зустрічався на рингу, але йому потрібно більше досвіду. Я знав, що програю раунди, але знав, що темп бою був на мою користь. Йому потрібно більше досвіду, але він унікальний.

Вже з першого раунду я бачив, що він втомлюється. Він почав дуже швидко, і я знав, що він видихнеться. Я знав, що коли з'явиться мій шанс, мені потрібно буде додати. Саме це я і зробив", — сказав Хргович.

Ітаума вважався беззаперечним фаворитом у бою з Хрговичем. 21-річний британець повністю домінував у ринзі протягом восьми раундів і мав абсолютну перевагу на суддівських записках. У другому раунді Мозес навіть відправив хорвата в нокдаун.

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Однак у дев'ятому раунді 34-річний Хргович скористався тим, що його суперник витратив забагато сил, і переламав перебіг поєдинку — Ітаума зупинився і почав пропускати багато ударів. У підсумку рефері зупинив бій за секунду до того, як кут Мозеса викинув білий рушник.

Після завершення бою Ітаума не зміг залишити арену самостійно — британця вивезли на ношах, його очі були заплющені, боксера супроводжували медичні працівники та члени його команди.

Ітаума зазнав першої поразки на профірингу. Також у його активі 14 перемог (12 — нокаутом).

Для Хрговича це 21-та перемога на професійному рингу (16-та — нокаутом). Він програв лише одного разу в кар'єрі — 2024 року британцю Даніелю Дюбуа в поєдинку за вакантний титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

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Раніше повідомлялося, що в андеркарді поєдинку між Ітаумою та Хрговичем українець Денис Берінчик зазнав поразки від британця Сема Ноукса.

Також ми розповідали, що Ітаума записав перше відеозвернення після сенсаційної поразки нокаутом від Хрговича.

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