Хто виграє чемпіонат світу-2026 з футболу: вчені розрахували прогноз фаворитів

Чемпіонат світу-2026 з футболу / © Associated Press

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Хто виграє чемпіонат світу з футболу — питання, яке щороку спричиняє нескінченні суперечки серед уболівальників. Але цього разу відповідь спробували знайти не фанати, а науковці, які використали моделі машинного навчання та великі масиви даних, щоб визначити ймовірного переможця.

До старту турніру, який розпочнеться 11 червня у США за участі 48 збірних, залишилися лічені дні. Матчі також прийматимуть Канада та Мексика.

І вже зараз у дослідників є свій «математичний фаворит».

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Як вчені рахували шанси

Дослідження провели науковці з Університету Інсбрука. Вони побудували модель, яка враховує одразу декілька факторів:

букмекерські коефіцієнти

результати попередніх матчів

ринкову вартість гравців

індивідуальні рейтинги футболістів

Усі ці дані були об’єднані в систему машинного навчання, яка симулювала потенційний перебіг турніру.

«Якщо говорити конкретніше, алгоритм оцінює прогнозовану кількість голів для всіх можливих матчів між усіма 48 командами турніру», — пояснили дослідники.

Хто має найбільші шанси

Згідно з розрахунками, лідером рейтингу стала збірна Іспанії з футболу.

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Її шанси на перемогу оцінюються приблизно у 14,5%.

Далі у списку фаворитів:

збірна Англії — 12,4%

збірна Франції — 12,4%

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збірна Німеччини — 11,2%

Також до топ-10 потенційних переможців увійшли Португалія, Аргентина, Нідерланди, Бразилія, Бельгія та Норвегія.

Втім, дослідники наголошують: різниця між командами не є критичною, і навіть головний фаворит має відносно невисокий шанс на перемогу.

«Імовірність того, що головний фаворит дійсно виграє турнір, зазвичай не перевищує 20 відсотків…», — зазначив співавтор дослідження Андреас Гролл з Технічного університету Дортмунда.

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Чому прогноз не гарантує перемогу

Науковці підкреслюють, що футбол залишається надто непередбачуваним видом спорту, де вирішальними можуть стати випадкові фактори — від форми гравців у конкретний день до травм чи суддівських рішень.

Саме тому навіть найточніші моделі не можуть дати однозначної відповіді, хто підніме трофей над головою.

Нагадаємо, всі групи та турнірні таблиці чемпіонату світу-2026 з футболу.

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