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Хто виграє чемпіонат світу-2026 з футболу: вчені розрахували прогноз фаворитів
Вчені з Університету Інсбрука за допомогою машинного навчання проаналізували шанси команд на перемогу в ЧС-2026 і назвали головного фаворита турніру.
Хто виграє чемпіонат світу з футболу — питання, яке щороку спричиняє нескінченні суперечки серед уболівальників. Але цього разу відповідь спробували знайти не фанати, а науковці, які використали моделі машинного навчання та великі масиви даних, щоб визначити ймовірного переможця.
До старту турніру, який розпочнеться 11 червня у США за участі 48 збірних, залишилися лічені дні. Матчі також прийматимуть Канада та Мексика.
І вже зараз у дослідників є свій «математичний фаворит».
Як вчені рахували шанси
Дослідження провели науковці з Університету Інсбрука. Вони побудували модель, яка враховує одразу декілька факторів:
букмекерські коефіцієнти
результати попередніх матчів
ринкову вартість гравців
індивідуальні рейтинги футболістів
Усі ці дані були об’єднані в систему машинного навчання, яка симулювала потенційний перебіг турніру.
«Якщо говорити конкретніше, алгоритм оцінює прогнозовану кількість голів для всіх можливих матчів між усіма 48 командами турніру», — пояснили дослідники.
Хто має найбільші шанси
Згідно з розрахунками, лідером рейтингу стала збірна Іспанії з футболу.
Її шанси на перемогу оцінюються приблизно у 14,5%.
Далі у списку фаворитів:
збірна Англії — 12,4%
збірна Франції — 12,4%
збірна Німеччини — 11,2%
Також до топ-10 потенційних переможців увійшли Португалія, Аргентина, Нідерланди, Бразилія, Бельгія та Норвегія.
Втім, дослідники наголошують: різниця між командами не є критичною, і навіть головний фаворит має відносно невисокий шанс на перемогу.
«Імовірність того, що головний фаворит дійсно виграє турнір, зазвичай не перевищує 20 відсотків…», — зазначив співавтор дослідження Андреас Гролл з Технічного університету Дортмунда.
Чому прогноз не гарантує перемогу
Науковці підкреслюють, що футбол залишається надто непередбачуваним видом спорту, де вирішальними можуть стати випадкові фактори — від форми гравців у конкретний день до травм чи суддівських рішень.
Саме тому навіть найточніші моделі не можуть дати однозначної відповіді, хто підніме трофей над головою.
Нагадаємо, всі групи та турнірні таблиці чемпіонату світу-2026 з футболу.