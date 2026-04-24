Проспорт
352
2 хв

Хто замість Реброва: названо кандидатів на посаду головного тренера збірної України

Національну команду можуть очолити Мирон Маркевич або Андреа Мальдера.

Максим Приходько
Андреа Мальдера / instagram.com/malderaandrea

Українська асоціація футболу (УАФ) визначилась з двома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після відходу Сергія Реброва.

Інсайдом про пошук нового керманича національної команди поділився експерт ВЗБІРНОЇ Дмитро Шпірко.

За інформацією журналіста, наразі є два реальні кандидати на посаду головного тренера "синьо-жовтих" — Мирон Маркевич та італієць Андреа Мальдера, який від 2016 до 2021 року працював асистентом Андрія Шевченка у збірній України.

"З того, що я чув, рішення щодо наступника Реброва ще не ухвалене. Є рішення, що тренера потрібно замінити і всі нюанси про завершення співпраці з Ребровим як головного тренера досягнені.

На цю мить є два реальні кандидати. Перший — Мирон Маркевич. Його справді розглядають на цю посаду. Люди з футболу говорять, що ця людина заслужила цю посаду своєю роботою та авторитетом. Маркевич для всіх гравців буде авторитетом. Ключове питання — кого він захоче запросити асистентами у свій штат?

Інший кандидат — Андреа Мальдера. Це людина, яка працювала з Андрієм Шевченком, коли той очолював "синьо-жовтих". Він був асистентом і величезний обсяг роботи виконував. Він теж кандидат", — повідомив журналіст.

Своєю чергою, Telegram-канал Динамо Киев Inside повідомляє, що ситуація з можливим новим головним тренером збірної України наразі звелась до вибору з двох опцій — Мальдера (кандидатура Андрія Шевченка) та тандем Маркевич / Лужний (варіант, який підтримується більшістю виконкому УАФ).

"Чомусь віриться у більшу вирогіднсть другого варіанту", — зазначає джерело.

Зазначимо, що 22 квітня було офіційно оголошено про відхід Реброва з посади головного тренера збірної України. Водночас Сергій продовжить працювати в структурі Української асоціації футболу (УАФ) — як віцепрезидент і член Виконавчого комітету.

Ім'я нового головного тренера збірної України в УАФ пообіцяли повідомити пізніше.

Нагадаємо, Ребров очолював збірну України від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не пробилася на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.

Під керівництвом Реброва збірна Україна провела 34 матчі — 16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок.

Раніше повідомлялося, що Ребров дав перший коментар після відходу зі збірної України.

Також ми розповідали, що президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував відхід Реброва зі збірної України.

