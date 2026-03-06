ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Хижняк дебютує у професійному боксі: олімпійський чемпіон дізнався суперника на шоу Усика

"Полтавський танк" візьме участь у вечорі боксу, організованому промоутерською компанією Олександра Усика.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Хижняк

Олександр Хижняк / © Associated Press

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 з боксу Олександр Хижняк дізнався ім'я свого суперника у дебютному поєдинку на професійному ринзі.

30-річний "Полтавський танк" боксуватиме проти колумбійця Вільмера Барона.

Поєдинок відбудеться 21 березня у готельному комплексі Equides Club (село Лісники під Києвом) у межах вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions.

Зазначимо, що Хижняк є дворазовим олімпійським призером: він здобув "срібло" на Іграх-2020 у Токіо та "золото" на Іграх-2024 в Парижі.

У послужному списку Барона 8 перемог (6 — нокаутом), 13 поразок та одна нічия.

Раніше повідомлялося, що Усик проведе захист титулу WBC у надважкій вазі в бою з кікбоксером Ріко Верховеном.

Також ми розповідали, що Тайсон Ф'юрі повертається в ринг і битиметься з росіянином.

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie