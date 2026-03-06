Хижняк дебютує у професійному боксі: олімпійський чемпіон дізнався суперника на шоу Усика

Олександр Хижняк / © Associated Press

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 з боксу Олександр Хижняк дізнався ім'я свого суперника у дебютному поєдинку на професійному ринзі.

30-річний "Полтавський танк" боксуватиме проти колумбійця Вільмера Барона.

Поєдинок відбудеться 21 березня у готельному комплексі Equides Club (село Лісники під Києвом) у межах вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions.

Зазначимо, що Хижняк є дворазовим олімпійським призером: він здобув "срібло" на Іграх-2020 у Токіо та "золото" на Іграх-2024 в Парижі.

У послужному списку Барона 8 перемог (6 — нокаутом), 13 поразок та одна нічия.

Раніше повідомлялося, що Усик проведе захист титулу WBC у надважкій вазі в бою з кікбоксером Ріко Верховеном.

Також ми розповідали, що Тайсон Ф'юрі повертається в ринг і битиметься з росіянином.