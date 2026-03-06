- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 141
- Час на прочитання
- 1 хв
Хижняк дебютує у професійному боксі: олімпійський чемпіон дізнався суперника на шоу Усика
"Полтавський танк" візьме участь у вечорі боксу, організованому промоутерською компанією Олександра Усика.
Олімпійський чемпіон Парижа-2024 з боксу Олександр Хижняк дізнався ім'я свого суперника у дебютному поєдинку на професійному ринзі.
30-річний "Полтавський танк" боксуватиме проти колумбійця Вільмера Барона.
Поєдинок відбудеться 21 березня у готельному комплексі Equides Club (село Лісники під Києвом) у межах вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions.
Зазначимо, що Хижняк є дворазовим олімпійським призером: він здобув "срібло" на Іграх-2020 у Токіо та "золото" на Іграх-2024 в Парижі.
У послужному списку Барона 8 перемог (6 — нокаутом), 13 поразок та одна нічия.
Раніше повідомлялося, що Усик проведе захист титулу WBC у надважкій вазі в бою з кікбоксером Ріко Верховеном.
Також ми розповідали, що Тайсон Ф'юрі повертається в ринг і битиметься з росіянином.