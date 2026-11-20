Rising Stars III від Usyk 17 Promotions

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19 грудня платформа кіно і телебачення Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме Rising Stars III: Constellation . Це третій вечір професійного боксу від Usyk 17 Promotions після успішного перезапуску, і відбудеться він у львівському Emily Resort. Головною подією стане поєдинок Олександра Хижняка, а в співголовному бою на ринг повернеться Даніель Лапін.

Хижняк вийде на ринг уже як чемпіон WBA Gold International. Цей пояс олімпійський чемпіон здобув у серпні на вечорі Rising Stars II у Львові, коли переміг аргентинця Дурваля Еліаса Паласіо. Це перший титул у професійній кар'єрі Хижняка. Ім'я його наступного суперника поки не оголосили.

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Даніель Лапін раніше володів титулами IBF Inter-Continental, WBA Continental та WBO International.

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Загалом у програмі вечора 11 поєдинків. Крім двох головних боїв, на ринг вийдуть дев'ять боксерів Usyk 17 Promotions, які зустрінуться з іноземними суперниками.

Дивіться Rising Stars III: Constellation 19 грудня ексклюзивно на платформі Київстар ТБ.

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Довідково:

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Київстар ТБ — спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua

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