"Кидався на когось із моєї команди": Усик прокоментував емоційну реакцію Джошуа після поразки

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик на пресконференції після реваншу з Ентоні Джошуа висловився про не зовсім джентльменську поведінку британського боксера в ринзі по завершенні поєдинку.

Після завершення бою та оголошення суддівського вердику у Джошуа здали нерви. Він підняв догори два пояси, які належали Усику, та викинув їх за межі рингу. Потім Ей Джей і сам пішов з рингу, але повернувся, аби взяти до рук мікрофон і прокоментувати свою поразку.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

Більше того, перед емоційним спічем у британця виникла невеличка сутичка з кимось із членів команди Усика. Скандальну поведінку свого суперника Усик прокоментував на пресконференції після поєдинку.

"Що я відчував? Нічого. Емоції. Все нормально, з ним треба поспілкуватись. Не хочу бути гордим, хочу бути смиренним і я над цим працюю. Гординя вбиває. Хто себе підносить - того Господь понизить. А хто знижує себе, того Господь піднімає вгору.

У мене до Джошуа повага, але він трошки сьогодні на емоціях. Я бачив, що він кидався на когось із моєї команди. Якщо він хотів ще й на кулаках побитися - я йому цього не раджу. У мене половина команди - стрітфайтери. Я маю 20 поєдинків на цей час. У мене деякі хлопці мають 25 поєдинків, 25 нокаутів, вони всі 25 виграли - на вулиці", - сказав Усик.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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