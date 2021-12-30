Кількість хворих зросла до десяти: "Барселона" страждає від епідемії коронавірусу

Кількість хворих зросла до десяти: "Барселона" страждає від епідемії коронавірусу

2 січня каталонці повинні зіграти з "Мальоркою" в Ла Лізі.

Ще три футболісти каталонської "Барселони" здали позитивні тести на COVID-19.

Коронавірусом заразилися захисник Сержиньо Дест, півзахисник Феліппе Коутінью та нападник Абде Еззалзулі, повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

Зазначається, що в усіх трьох хвороба перебігає безсимптомно, вони вирушили на самоізоляцію.

Раніше позитивні тести на COVID-19 здали інші сім футболістів каталонського клубу: Дані Алвес, Клеман Ленгле, Жорді Альба, Алехандро Бальде, Усман Дембеле, Самуель Умтіті та Гаві. Таким чином, всього за чотири дні коронавірусом заразилися десять гравців "синьо-гранатових".

У неділю, 2 січня, "Барселона" повинна зіграти з "Мальоркою" у 19-му турі Примери. Однак проведення цього поєдинку тепер під великим питанням, оскільки у стані аутсайдера чемпіонату також виявлено велику кількість заражених коронавірусом.

Після 19 турів команда Хаві з 28 очками посідає сьоме місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Каталонський клуб також має одну гру в запасі.

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