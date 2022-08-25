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Кількість вражає: Гутцайт розповів, скільки медалей вибороли українські спортсмени від початку 2022 року

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Кількість вражає: Гутцайт розповів, скільки медалей вибороли українські спортсмени від початку 2022 року

Фото: Міністерство молоді та спорту України

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт назвав кількість здобутих медалей українськими спортсменами, які були виграні за понад півроку.

Зокрема, за словами Гутцайта, українські спортсмени заряджені на перемоги і вже розпочали підготовку до Олімпійських ігор-2024, які відбудуться в Парижі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ".

"Ми відновлюємо всеукраїнські змагання з різних видів спорту. Робимо все, щоб наші спортсмени продовжували готуватися і перемагати. Попереду в нас Олімпійські ігри в Парижі. Працюємо над тим, щоби і там лунав наш гімн, щоби наші спортсмени підіймалися на п'єдестали.

Від початку року більше 1500 медалей вибороли. В такий складний час всі спортсмени дуже мотивовані і налаштовані на перемоги. Їм це вдається. Я хочу подякувати спортсменам, тренерам, усій спортивній спільноті", - зазначив Гутцайт.

Також він наголосив на тому, що своїми досягненнями українські спортсмени посилюють боротьбу України на дипломатичному фронті. Вони доносять світу правдиву інформацію про злочини Росії в Україні.

"Це дуже непроста робота, але ми всі її виконуємо. Росіян і білорусів не повинно бути на спортивних аренах. Вони дуже хочуть пролізти, але ми працюємо і будемо працювати, щоб ми не бачили російських та білоруських спортсменів на змаганнях", - підсумував міністр молоді та спорту.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
294
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