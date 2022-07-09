Кількість зросла: Гутцайт повідомив, скільки рашисти вбили українських спортсменів і тренерів

Україна продовжує втрачати своїх хоробрих захисників на війні з російськими окупантами. Серед загиблих уже 100 українських спортсменів і тренерів.

Про це розповів міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

За його словами, 100 українських спортсменів і тренерів загинули, четверо осіб отримали поранення. Ще 22 перебувають у полоні.

Загалом зараз понад три тисячі спортсменів зі зброєю захищають Україну від російських загарбників. На волонтерському фронті працюють понад 1100 спортсменів і тренерів.

"Росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Вони загинули на полі бою та від ворожих обстрілів. Чоловіки і жінки. Дорослі та діти. Всі вони - Герої, кращі з найкращих наших людей. Четверо поранені. Ще 22 перебувають у полоні. Докладаємо всіх зусиль, аби повернути їх додому живими.

Сьогодні більше 3 тисяч спортсменів зі зброєю захищають Україну і всю Європу. Ціною життя і здоров’я вони виборюють мирне майбутнє всього континенту. На волонтерському фронті понад 1100 спортсменів і тренерів.

Всі вони зараз мали би бути у спортивних залах, тренуватися і тренувати, готуватися до змагань. Ніхто з них не хотів цієї війни. Але ніхто з них не зумів залишитися осторонь. Для Росії життя окупанта не вартує нічого. Для нас кожне життя - цілий всесвіт. Ми ніколи їм не пробачимо. Вічна Слава Героям України!", - написав Гутцайт на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що майстер спорту України з греко-римської боротьби загинув у боях з рашистами під Донецьком.

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