"Кіна не буде": англійська Прем'єр-ліга найближчим часом скасує угоду з російським телебаченням - ЗМІ

Англійська Прем'єр-ліга незабаром розірве контракт із російським телебаченням щодо показу свого чемпіонату.

Зазначається, що відповідне рішення повинно бути ухвалено 9 червня .

Про це повідомляє Daily Mail.

Так, АПЛ не збирається транслювати поєдинки свого чемпіонату на російському "Матч ТБ". Нова угода між сторонами, на яку було витрачено 43 мільйони фунтів стерлінгів і яка мала б діяти наступні три роки, повинна була розпочатися в серпні 2022 року, проте через повномасштабне вторгнення до України найсильніша ліга світу вирішила піти з медіаринку РФ.

Прем’єр-ліга вже відповіла на вторгнення Росії до України, призупинивши попередню телевізійну угоду з Rambler Media в березні, але цей контракт все одно закінчувався і коштував лише 6 мільйонів фунтів стерлінгів за сезон.

Тож, англійська Прем'єр-ліга не буде доступною для показу в Росії в сезоні 2022/23. Там тепер задовольнятимуться переглядом свого продукту. Як наслідок, замість справжніх битв накшталт "Челсі" - "Манчестер Сіті" або "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" глядачі матимуть щось схоже на футбол у вигляді ЦСКА - "Спартак" чи "Локомотив" - "Зеніт".

Додамо, що "Матч ТБ" має тісні зв’язки з російським урядом, оскільки належить "Газпром медіа", а канал було відкрито особисто після президентського указу Володимира Путіна три роки тому.

Читайте також:

Відлюдники всюди: Іран "відшив" збірну Росії з футболу щодо проведення товариського матчу

Розплата за зраду: фанати збірної України в Кардіффі витирали ноги об футболку Тимощука (відео)

Ніяк не вгамуються: Росія знову подала протест через Крим на формі збірної України