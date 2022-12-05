Кінець казки "самураїв": Хорватія в серії пенальті вирвала у Японії путівку до чвертьфіналу ЧС-2022 (відео)

Збірна Хорватії здолала команду Японії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Ель-Джануб" в Ель-Вакрі закінчився з рахунком 1:1 . А в серії пенальті точнішими виявилися хорвати – 1:3.

Першими в цій зустрічі забили японці. Наприкінці першого тайму "синіх самураїв" вивів уперед Дайзен Маеда. Нападник шотландського "Селтіка" скористався метушнею у карному майданчику хорватів і розстріляв ворота ворота Домініка Ліваковича. Гольову передачу записав до свого активу Мая Йосіда.

Хорватія відновила паритет на початку другого тайму. На 55-й хвилині Іван Перішич приблизно з 11-метрової позначки головою прицільно направив м'яч у правий кут, замкнувши навіс від Деяна Ловрена.

Більше голів в основний час поєдинку команди не змогли забити, тому вони продовжили з'ясовувати стосунки в екстратаймах. Двох додаткових таймів по 15 хвилин також виявилося недостатньо для визначення переможця, тож глядачі побачили серію пенальті. А в ній уже тріумфували європейці – Лівакович став героєм і відбив три удари японців з чотирьох.

Огляд матчу

У чвертьфіналі Хорватія позмагається із сильнішим в дуелі Бразилія – Південна Корея, які свій матч 1/8 фіналу проведуть також 5 грудня, але о 21:00 за київським часом. Онлайн-трансляція цього поєдинку доступна на нашому сайті.

Читайте також:

Бразилія – Південна Корея: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Марокко – Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Португалія – Швейцарія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2022