Кінець казки "самураїв": Хорватія в серії пенальті вирвала у Японії путівку до чвертьфіналу ЧС-2022 (відео)

У наступному раунді плейоф "картаті" зустрінуться з переможцем пари Бразилія – Південна Корея.
Збірна Хорватії здолала команду Японії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Ель-Джануб" в Ель-Вакрі закінчився з рахунком 1:1. А в серії пенальті точнішими виявилися хорвати – 1:3.
Першими в цій зустрічі забили японці. Наприкінці першого тайму "синіх самураїв" вивів уперед Дайзен Маеда. Нападник шотландського "Селтіка" скористався метушнею у карному майданчику хорватів і розстріляв ворота ворота Домініка Ліваковича. Гольову передачу записав до свого активу Мая Йосіда.
Хорватія відновила паритет на початку другого тайму. На 55-й хвилині Іван Перішич приблизно з 11-метрової позначки головою прицільно направив м'яч у правий кут, замкнувши навіс від Деяна Ловрена.
Більше голів в основний час поєдинку команди не змогли забити, тому вони продовжили з'ясовувати стосунки в екстратаймах. Двох додаткових таймів по 15 хвилин також виявилося недостатньо для визначення переможця, тож глядачі побачили серію пенальті. А в ній уже тріумфували європейці – Лівакович став героєм і відбив три удари японців з чотирьох.
Огляд матчу
У чвертьфіналі Хорватія позмагається із сильнішим в дуелі Бразилія – Південна Корея, які свій матч 1/8 фіналу проведуть також 5 грудня, але о 21:00 за київським часом. Онлайн-трансляція цього поєдинку доступна на нашому сайті.
Читайте також:
Бразилія – Південна Корея: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2022
Марокко – Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2022
Португалія – Швейцарія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2022