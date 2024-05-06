Кінець серії без перемог: "Дніпро-1" здолав "Кривбас" у матчі з трьома повітряними тривогами (відео)

Команда Юрія Максимова здобула важливі очки у боротьбі за місце в єврокубках наступного сезону.

"Дніпро-1" обіграв "Кривбас" у матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Дніпро-Арені" у Дніпрі закінчився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі господарі поля забили в другому таймі. На 57-й хвилині 18-річний нападник Рамік Гаджиєв отримав передачу від Валентина Рубчинського та з-за меж штрафного відправив м'яч у дальній кут.

Зазначимо, що початок матчу було відкладено на 35 хвилин через загрозу ракетного удару з боку російських окупантів. Ще дві повітряні тривоги були вже під час самого поєдинку – одна в перерві, а інше ближче до закінчення другого тайму.

Огляд матчу "Дніпро-1" – "Кривбас"

Таким чином, "Дніпро-1" перервав свою безвиграшну серію в УПЛ, яка налічувала чотири матчі.

Команда Юрія Максимова з 48 очками посідає четверте місце у турнірній таблиці та на три бали випереджає "Рух" у боротьбі за потрапляння до єврокубків на наступний сезон. "Кривбас" з 54 пунктами залишився на третій позиції.

У наступному турі УПЛ дніпряни 12 травня на виїзді зустрінуться з "Олександрією", а команда Юрія Вернидуба того ж дня прийме "Полісся".

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