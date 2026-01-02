Kings World Cup Nations 2026 ексклюзивно на Київстар ТБ

Kings World Cup Nations 2026

Від 3 до 17 січня дивіться ексклюзивну трансляцію грандіозної події світового медіафутболу – Kings World Cup Nations 2026 на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.

Турнір об’єднає 20 збірних із різних країн світу, створених у форматі легендарної Kings League, що поєднує видовищність та нову філософію гри 7×7.

Матчі відбуватимуться у Бразилії, на арені Allianz Parque в Сан-Паулу. Серед учасників – збірні Бразилії, Аргентини, Німеччини, Італії, Індії, Саудівської Аравії та інших країн, які змагатимуться за титул першого чемпіона Kings World Cup Nations. На полі зійдуться справжні зірки світового футболу – Хамес Родріґес, Артуро Відаль, Серхіо Агуеро, Рікардо Кака та Неймар да Сілва Сантос Жуніор.

Формат турніру передбачає груповий етап і плейоф, де кожен поєдинок – справжнє шоу з високими емоціями та несподіваними сюжетами. Фінал відбудеться за два тижні, 17 січня 2026 року.

Дивіться наживо на каналі Медіафутбол на Київстар ТБ – усі матчі доступні в HD-якості з українським коментуванням.

Загалом у розділі "Спорт" на Київстар ТБ наразі доступні 35 телеканалів, зокрема Setanta Sports, Eurosport, XSPORT, Football Hub та інші. Зручна навігація, актуальні розклади та тематичні добірки дозволяють швидко знайти матчі улюбленої команди чи спортсмена та не пропустити найцікавіші моменти. Підписники будь-якого платного пакета можуть насолоджуватися трансляціями без обмежень.

