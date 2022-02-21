Кинувся на жінку та загриз її собаку: зірковий футболіст нажив неприємностей через свого пса

Кинувся на жінку та загриз її собаку: зірковий футболіст нажив неприємностей через свого пса

Постраждала подаватиме на гравця до суду.

Захисник "Мілана" Тео Ернандес потрапив у неприємну історію через свого пітбуля.

Французький футболіст не встежив за твариною, забувши зачинити ворота свого будинку. Пес вирвався на волю і накинувся на іншого собаку та літню жінку.

У підсумку пітбуль Ернандеса загриз пінчера, а 74-річна пенсіонерка потрапила в шоковому стані до лікарні, пише La Provincia di Como. Джерело стверджує, що тепер жінка має намір судитися із оборонцем "россонері".

Зазначимо, що нещодавно Тео подовжив контракт із "Міланом". Нова угода 24-річного футболіста з італійським клубом розрахована до 2026 року.

У поточному сезоні Ернандес провів 28 матчів за "россонері" у всіх турнірах, забив 4 голи і зробив 6 результативних передач.

"Мілан" після 26 зіграних поєдинків очолює турнірну таблицю Серії А. Підопічні Стефано Піолі випереджають "Інтер" та "Наполі", які провели на один матч менше, на два та три очки відповідно.

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