Кинувся під потяг: легендарний форвард збірної Австрії скоїв самогубство

Герхард Родакс напередодні дізнався про свою тяжку хворобу.

Колишній нападник мадридського "Атлетіко" та збірної Австрії Герхард Родакс наклав на себе руки.

Як повідомляє видання SportORF, трагічний інцидент стався вранці 16 листопада. 57-річний Родакс загинув під колесами потяга, який їхав зі швидкістю 150 кілометрів на годину. Машиніст не мав шансів вчасно загальмувати.

За інформацією австрійських ЗМІ, це було самогубство. Родакс приїхав на місце своєї смерті власним автомобілем та вийшов на залізничні колії перед потягом.

Ймовірною причиною такого рішення називають тяжку хворобу, про яку чоловік дізнався напередодні. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Пресслужби австрійського футбольного союзу та мадридського "Атлетіко" висловили своє співчуття близьким загиблого.

Крім "Атлетіко", Родакс упродовж своєї кар'єри захищав кольори австрійських "Рапіда" та "Адміра Ваккера". У складі збірної Австрії він провів 20 матчів і залишається автором останнього переможного гола команди у фінальних турнірах чемпіонатів світу – проти США (2:1) на ЧС-1990.

Раніше повідомлялося, що у боях під Бахмутом загинув чемпіон України з гандболу.

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