"Кіт і горошок": російські ЗМІ хотіли затролити відомого українського тренера, але епічно осоромилися

Журналісти з РФ, очевидно, не знали назву народної казки "Котигорошко".

Головний тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб після сенсаційної перемоги своєї команди над мадридським "Реалом" у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів дав інтерв'ю виданню "Спорт-Экспресс", однак воно зганьбилися в Мережі після публікації його слів.

Справа в тому, що хтось із російських журналістів спробував потролити Веридуба щодо його прізвища та запитав українського керманича: "Коли ви все-таки повернете дуб?"

Вернидуб не розгубився і дотепно відповів: "Почитайте українську казку "Котигорошко". Там є всі прізвища: і Вернигора, і Вернидуб, та інші. Це все казкові герої. І я пишаюся своїм прізвищем! У мене козацький рід!"

Проте російське видання припустилося помилки у своїй статті, написавши назву української народної казки як "Кіт і горошок". Коли користувачі соцмереж почали глузувати з цього фейлу, то автори матеріалу виправили назву на "Котигорошко", але скріни "зашквару" вже розлетілися Інтернетом.

Верни дуб

Кот и горошек

Цитируя одного товарища, который оказался тяжелее воздуха: ну, тупыыыые! pic.twitter.com/yURM1dNXkU — Атипичный журналист (@jyrnalist) October 1, 2021

Додамо, що російські ЗМІ також запитали Вернидуба, чи готовий він приїхати працювати в Росію. Український тренер відповів категорично та порівняв український футбол з російським.

Вернидуб очолив "Шериф" в грудні 2020 року, за власним бажанням залишивши солігорський "Шахтар".

солігорський "Шахтар". До цього 55-річний фахівець працював з луганською "Зорею", де вигравав "бронзу" УПЛ.

"Шериф" став першим в історії молдовським клубом, який вийшов до групового раунду найпрестижнішого єврокубка. У перших двох матчах групи ЛЧ чемпіон Молдови здобув перемоги над донецьким "Шахтарем" (2:0) і мадридським "Реалом" (2:1) та очолює квартет D з 6 очками.

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