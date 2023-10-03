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Китайський претендент на титул Усика зробив прогноз на бій українця проти Ф'юрі за звання "абсолюта"

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Китайський претендент на титул Усика зробив прогноз на бій українця проти Ф'юрі за звання "абсолюта"

Усик – Ф'юрі (колаж)

Чжан Чжилей вважає "Циганського короля" фаворитом майбутнього поєдинку.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей поділився думками про бій між чемпіоном WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

40-річний китайський боксер заявив, що вважає британця фаворитом майбутнього бою. Водночас, Чжилей не став недооцінювати й українця, розхваливши його боксерські навички.

"Усик володіє величезною майстерністю, і його навички просто неймовірні. Але у Тайсона Ф'юрі є практично всі переваги, які тільки можна отримати: зріст, розмах рук, спритність, бій на дистанції. Ф'юрі повинен перемогти, але подивимося", – сказав Чжан у коментарі ProBoxTV.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Усик відреагував на оголошення поєдинку з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Дата публікації
Перегляди
541
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