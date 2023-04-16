Китайський ветеран сенсаційно переміг іменитого британця і став претендентом на титул Усика (відео)

Тимчасовий чемпіон за версією WBO у надважкій вазі Джо Джойс зазнав сенсаційної поразки в поєдинку проти китайця Чжана Чжилея.

Бій між 37-річним британцем і на два роки старшим за нього китайцем став головною подією вечора боксу від промоутерської компанії Queensberry Promotions, який відбувся у Лондоні.

Джойс вважався абсолютним фаворитом поєдинку на думку букмекерів і фахівців, однак представник Піднебесної створив гучний апсет, здобувши дострокову перемогу над своїм опонентом.

Із перших раундів Чжилей захопив ініціативу та завдав британцю низку потужних ударів. Одна з атак китайця прийшлася точно в обличчя Джойса та розбила йому ніс.

Британський боксер намагався працювати по корпусу китайця, але продовжував пропускати удари. Це не минуло без наслідків. Під правим оком у Джойса з'явилася жахлива гематома.

У шостому раунді рефері за порадою лікаря був змушений зупинити бій і присудити Чжилею перемогу технічним нокаутом.

The referee had to call it off ✅



Joe Joyce's eye was not in the best way ❌#FightNight | #JoyceZhang | BT Sport 1 pic.twitter.com/I4qox7QEgK — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) April 15, 2023

Огляд бою Джойс – Чжилей

Для Джойса ця поразка стала першою на професійному рингу. Тепер у його послужному списку 15 перемог (14 – нокаутом) у 16 поєдинках. У своєму попередньому бою він у вересні минулого року нокаутував новозеландця Джозефа Паркера і завоював вакантний титул тимчасового чемпіона WBO.

Здолавши Джойса, 39-річний китаєць здобув свою 25-ту перемогу та заволодів поясом тимчасового чемпіона WBO. Відтак, Чжилей став ще одним претендентом на бій з українцем Олександром Усиком.

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