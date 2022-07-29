"Кияни покарали турецьких уболівальників за провокації": відомий російський коментатор - про перемогу "Динамо" над "Фенербахче"

Російський журналіст та коментатор Олексій Андронов прокоментував підсумок протистояння київського "Динамо" та стамбульського "Фенербахче" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Так, Олексій Андронов наголосив, що українська команда справедливо пройшла до наступного раунду, покаравши турецьких фанатів за їхню огидну поведінку. Під час матчу-відповіді в Стамбулі шанувальники "жовтих канарок" скандували ім’я російського диктатора Володимира Путіна.

"Кияни покарали турецьких уболівальників за провокації. І справедливо. Я, до речі, якось був саме на матчі "Фенера" та "Динамо" у кваліфікації. Коли Київ забив, весь наш сектор чимось облили. І добре, якщо це була вода..." - написав Андронов у своєму Telegram-каналі.

Раніше повідомлялося, що "Фенербахче" відреагував на кричалку своїх фанів про Путіна. "Жовті канарки" стверджують, що такі дії вболівальників не відображають позицію клубу. Своєю чергою, УЄФА розпочав розслідування скандального інциденту.

На ганебний вчинок також відреагував відомий азербайджанський художник-ілюстратор Гюндуз Агаєв, присоромивши турецьких фанатів промовистою карикатурою.

Нагадаємо, в Туреччині київський клуб зумів здобути перемогу та, як наслідок, вийти до 3-го кола відбору найпрестижнішого клубного турніру Європи.

У наступному раунді "Динамо" поміряється силами з австрійським "Штурмом".

Поєдинки з австрійцями будуть зіграні 3-го та 9-го серпня.

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