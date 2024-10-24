Кияни проти Довбика: стали відомі стартові склади на матч "Рома" – "Динамо" в Лізі Європи

Італійська "Рома" та київське "Динамо" оголосили стартові склади на очний матч третього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25, який сьогодні, 24 жовтня, відбудеться на "Стадіо Олімпіко" у Римі.

Зазначимо, що українським форвард римлян Артем Довбик вийде на поле з перших хвилин.

Тоді як головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський вирішив випустити не найсильніший склад і поберегти ключових гравців перед поєдинком УПЛ з "Шахтарем", який заплановано на неділю, 27 жовтня.

"Рома": Свілар, Челік, Н'Діка, Ермосо, Залевський, Коне, Ле Фе, Пізіллі, Анхеліньйо, Бальданці, Довбик

Запасні: Марін, Раян, Крістанте, Пеллегріні, Абдулхамід, Шомуродов, Гуммельс, Паредес, Дибала, Сангаре

"Динамо": Нещерет, Біловар, Попов, Михавко, Тимчик, Михайленко, Андрієвський, Рубчинський, Вівчаренко, Волошин, Герреро.

Запасні: Бущан, Моргун, Дячук, Бражко, Шапаренко, Ванат, Караваєв, Кабаєв, Малиш, Буяльський, Дубінчак

Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу "Рома" – "Динамо" доступна на нашому сайті.

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

У стартовому турі другого за престижністю євротурніру "Динамо" розгромно програло італійському "Лаціо" (0:3), а потім поступилося німецькому "Гоффенгайму" (0:2). "Рома" спочатку зіграла внічию з іспанським "Атлетиком" Більбао (1:1), після чого зазнала сенсаційної поразки від шведського "Ельфсборга" (0:1).

Перед третім туром "Динамо" посідає передостаннє, 35-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка. "Рома" посідає 27-му позицію, маючи у своєму активі один заліковий бал.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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