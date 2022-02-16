Українському баскетбольному клубу зарахували технічну поразку у матчі єврокубку: названо причину

"Київ-Баскет" пропустив останній матч Кубка Європи.

ФІБА оголосила про присудження "Київ-Баскету" технічної поразки з рахунком 0:20 у матчі другого раунду Кубка Європи проти італійської "Реджани".

Минулого тижня "Київ-Баскет" тимчасово залишили 5 американських легіонерів відповідно до вимог уряду США щодо термінової евакуації з України на тлі можливого вторгнення Російської Федерації до України. Через недостатню кількість гравців у заявці та складнощі з авіасполученням команда Айнарса Багатскіса не вилетіла на матч.

Столичний клуб достроково втратив шанси на вихід із групи другого раунду, зазнавши трьох поразок у п'яти зіграних матчах. "Реджана" посіла друге місце квартету та зіграє у 1/4 фіналу.

У першому раунді Кубка Європи "Київ-Баскет" виграв групу "B" із чотирма перемогами у шести турах.

У турнірній таблиці Суперліги підопічні Багатскіса посідають третє місце. На п'ятницю, 18 лютого, заплановано матч "Київ-Баскету" проти "Запоріжжя".

Читайте також:

"Бачу синку, що ти не москаль": у "Київ-Баскеті" захопилися американцем, який вирішив не покидати Україну через загрозу вторгнення Росії

"Путін - загроза цьому світу": гравець НБА висловив підтримку Україні перед російською агресією

Український клуб на останніх секундах вирвав перемогу на старті топ-16 баскетбольної Ліги чемпіонов