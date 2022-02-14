"Київ-Баскет" залишився без американських легіонерів через загрозу вторгнення Росії до України

Столичний клуб не вирушить на останній матч Кубка Європи.

"Київ-Баскет" тимчасово залишили 5 американських легіонерів відповідно до вимог уряду США щодо термінової евакуації з України на тлі можливого вторгнення Російської Федерації до України.

Як повідомив головний тренер команди Айнарс Багатскіс, клуб залишили усі американці, окрім Майка Кеффі. На батьківщину вирушили Ейвері Вудсон, Джілан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон та Джордан Свінг.

"Команду залишили всі американські легіонери, окрім Кеффі. Але він також під питанням, адже американське посольство радить залишити країну, тож він нервує. Всі гравці сказали, що, якщо ситуація заспокоїться, вони готові повернутися. Такий меседж від гравців, які дуже тепло попрощалися. Як буде далі, я поки що відповісти не можу. Я знаю, що в інших клубах України також ситуація нелегка. Коли дивишся матчі Суперліги, видно, що гравці не в своїй тарілці. Я можу відповісти за себе - я залишаюся в Україні", - цитує Багатскіса сайт ФБУ.

Також тренер столичної команди повідомив, що "Київ-Баскет" не полетить на останній матч Кубка Європи проти "Реджани". Раніше український клуб втратив шанси на вихід до плейоф.

"Ми постійно контактували з ФІБА і зараз отримали підтвердження того, що ми можемо не їхати на матч. ФІБА з розумінням поставилася до нашої ситуації, це зайвий раз підтверджує, що "Київ-Баскет" заслужив на повагу. ФІБА вникла в наше становище. У нас сьогодні на тренуванні було п’ять гравців", - сказав Багатскіс.

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