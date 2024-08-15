Київстар ТБ ексклюзивно покаже чемпіонський поєдинок британських боксерів Бентлі та Осазе наживо

Двобій британських боксерів Дензела Бентлі та Деріка Осаземвінде, які будуть змагатися за титул WBO International, ексклюзивно транслюватиме платформа кіно та телебачення Київстар ТБ.

17 серпня о 21:00 платформа кіно та телебачення Київстар ТБ покаже бій між британськими боксерами Дензелом Бентлі та Деріком Осазе. Переглянути поєдинок українці зможуть без додаткової плати, попередньо авторизувавшись на платформі.

Минулого року середньоваговик Дензел Бентлі зазнав поразки від британського боксера Нейтана Хіні, але все ще сподівається на вдалі двобої. Спортсмен прагне піднятися в рейтингу і захистити свій титул WBO International, тому невдовзі зустрінеться на рингу із Деріком Осазе.

Британський боксер Дерік Осазе має свій рекорд – тринадцять перемог, три з яких з нокаутом. Дензел Бентлі, своєю чергою, має професійний рекорд – дев'ятнадцять перемог, шістнадцять із яких з нокаутом.

Бій між боксерами відбудеться в York Hall у Лондоні, Велика Британія. Українські фанати боксу і всі охочі можуть переглянути ексклюзивний показ двобою на Київстар ТБ за посиланням з будь-якого пристрою: зі смартфону, ноутбуку, планшету або Smart TV. Для цього потрібно завантажити додаток та в розділі "Онлайн ТБ" знайти спортивні канали, а серед них – "Дензел Бентлі – Деррік Осазе. Бокс". Дивитися пряму трансляцію бою можна безкоштовно, попередньо авторизувавшись на платфомі за номером мобільного телефону. Зробити це можуть користувачі будь-яких мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Запис бою буде доступний на Київстар ТБ за підпискою впродовж 29 днів.

Довідково:

Київстар ТБ – спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин українського та світового контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує для перегляду ексклюзивні проєкти. Платформа нараховує понад 410 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв'язку в Україні та всіх інтернет-провайдерів. Дізнавайтеся більше про новинки на платформі в телеграм-каналі "Кіно для ТБ".

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