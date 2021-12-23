"Класичний" етап Кубку світу з біатлону відбудеться без глядачів

"Класичний" етап Кубку світу з біатлону відбудеться без глядачів

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Етап Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі відбудеться без глядачів через антикоронавірусні заходи, що діють у країні.

Як повідомляє Sportschau, організатори другого німецького етапу Кубка світу сподіваються, що вболівальники зможуть відвідати перегони у Рупольдингу – під заборону потрапляє лише жіночий спринт, який заплановано на 12 січня.

Гонки в Оберхофі відбудуться з 3 по 9 січня. До 12 січня у Німеччині діє постанова, яка забороняє присутність глядачів на трибунах.

Два поспіль етапи Кубка світу – в Оберхофі та Рупольдингу – називають класичними, оскільки вони перебувають у програмі елітного турніру протягом багатьох років та завжди збирають величезну аудиторію на трибунах.

З цієї ж причини уболівальникам заборонено відвудувати і матчі футбольної першості країни.

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