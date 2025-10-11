Ключовий футболіст збірної України пропустить матч з Азербайджаном у відборі до ЧС-2026

Георгій Судаков / © УАФ

Пізахисник збірної України Георгій Судаков пропустить прийдешній матч кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану.

Як повідомив 23-річний футболіст у себе в Instagram, він не зможе допомогти національній команді в грі з азербайджанцями через травму.

"На жаль, для мене цей збір завершився. Сподіваюсь на швидке відновлення. Хлопцям бажаю перемоги в наступному матчі", – написав Судаков в Instagram-сторіз.

Георгій травмував плече в матчі з Ісландією, який відбувся напередодні. Унаслідок фолу з боку гравця суперників Сайвара Магнуссона він на 39-й хвилині був замінений на Назара Волошина.

Наступного дня після матчу з ісландцями Судаков виклав фото у своєму Telegram-каналі, де його рука зафіксована у бандажі.

"Сподіваюсь на швидке відновлення. Вітаю команду та всіх вболівальників з перемогою", – підписав знімок Георгій.

Георгій Судаков / Telegram-канал Георгія Судакова

Нагадаємо, збірна України на виїзді перемогла Ісландію з рахунком 5:3. В іншому матчі 3-го туру групи D збірна Франції вдома розгромила Азербайджан (3:0).

Після трьох турів турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 9 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (3 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 13 жовтня з Азербайджаном. Для "синьо-жовтих" це буде номінально домашній поєдинок, який відбудеться у польському Кракові. Того ж дня Франція на виїзді протистоятиме Ісландії.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.