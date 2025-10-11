ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
2 хв

Ключовий футболіст збірної України пропустить матч з Азербайджаном у відборі до ЧС-2026

Георгій Судаков не зіграє в наступному поєдинку "синьо-жовтих" через травму.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Георгій Судаков

Георгій Судаков / © УАФ

Пізахисник збірної України Георгій Судаков пропустить прийдешній матч кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану.

Як повідомив 23-річний футболіст у себе в Instagram, він не зможе допомогти національній команді в грі з азербайджанцями через травму.

"На жаль, для мене цей збір завершився. Сподіваюсь на швидке відновлення. Хлопцям бажаю перемоги в наступному матчі", – написав Судаков в Instagram-сторіз.

Георгій травмував плече в матчі з Ісландією, який відбувся напередодні. Унаслідок фолу з боку гравця суперників Сайвара Магнуссона він на 39-й хвилині був замінений на Назара Волошина.

Наступного дня після матчу з ісландцями Судаков виклав фото у своєму Telegram-каналі, де його рука зафіксована у бандажі.

"Сподіваюсь на швидке відновлення. Вітаю команду та всіх вболівальників з перемогою", – підписав знімок Георгій.

Георгій Судаков / Telegram-канал Георгія Судакова

Георгій Судаков / Telegram-канал Георгія Судакова

Нагадаємо, збірна України на виїзді перемогла Ісландію з рахунком 5:3. В іншому матчі 3-го туру групи D збірна Франції вдома розгромила Азербайджан (3:0).

Після трьох турів турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 9 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (3 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 13 жовтня з Азербайджаном. Для "синьо-жовтих" це буде номінально домашній поєдинок, який відбудеться у польському Кракові. Того ж дня Франція на виїзді протистоятиме Ісландії.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
38
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie