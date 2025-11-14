ТСН у соціальних мережах

Ключовий футболіст збірної України пропустить вирішальний матч відбору ЧС-2026 з Ісландією

Георгій Судаков не допоможе "синьо-жовтим" у грі з ісландцями через пошкодження.

Максим Приходько
Георгій Судаков

Георгій Судаков / © УАФ

Півзахисник збірної України Георгій Судаков пропустить матч заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу проти Ісландії.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Зазначається, що через пошкодження Судаков залишає розташування національної команди і повертається до клубу для подальшого лікування і відновлення.

Додамо, що 23-річний хавбек португальської "Бенфіки" потрапив до заявки на нещодавній поєдинок збірної України з Францією, але з лавки запасних на поле так і не з'явився.

Матч Україна – Ісландія відбудеться в неділю, 16 листопада, на стадіоні "Легія" у Варшаві. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Розгромно програвши Франції (0:4) в Парижі, збірна України втратила шанси посісти перше місце в групі та здобути пряму путівку на ЧС-2026. Водночас французи (13 очок) достроково виграли квартет D і оформили вихід на прийдешній Мундіаль.

Наразі команда Сергія Реброва (7 балів) посідає третє місце у групі, поступаючись через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів Ісландії (7 пунктів), яка розташовується на другій позиції. Замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Для того, щоб фінішувати на другому місці в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф, українцям потрібно в останньому турі обов'язково перемагати ісландців.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що гравці збірної України відреагували на розгром від Франції у відборі до ЧС-2026.

Також ми розповідали, що названо найкращого гравця збірної України в матчі відбору ЧС-2026 проти Франції.

