"Клоун, який володіє титулом": відомий боксер висміяв Ф'юрі та поставив йому у приклад Усика

Американський боксер надважкої ваги Майкл Хантер розкритикував володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі за зрив бою проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

35-річний американець переконаний, що британець навмисне ухиляється від поєдинку з українцем, оскільки бачить у ньому серйозного опонента. Натомість Хантер заявив, що поважає Усика за його досягнення та амбіції.

"Я поважаю Усика, тому що він хоче перемагати, хоче бути конкурентним. Він зробив усе: він поїхав на Олімпіаду, він хотів бути чемпіоном у крузервейті, чемпіоном у хевівейті, зараз хоче всі титули. Так і має бути. Мені здається, він бився б у швидшому темпі, якби йому дозволили.

Але ці надважковаговики настільки м'якотілі в наші дні. Їхні серця розбиті, вони емоційні, їх его надто зайняте іншим. Вони не можуть мати справу з реальністю. У них велика голова і вони думають, що можуть щось зробити, а насправді зовсім не так.

Саме тому мені здається, що Ф'юрі ухилився від бою з Усиком. Ми знаємо, що Усик – дуже складний суперник, і він би доставив Ф'юрі проблеми. Це навіть не секрет, особливо зараз", – сказав Хантер в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

Також Майкл прокоментував майбутній виставковий бій Ф'юрі з колишнім чемпіоном UFC у важкому дивізіоні Френсісом Нганну. Американець досить різко висловився на адресу "Циганського короля", назвавши того "клоуном".

"Ці хлопці не хочуть битися. Вони просто не хочуть битися. Вони хочуть чогось іншого. Вони бажають слави та виправдань. І більшість із них вигадує ці виправдання. Загалом це погано для боксу.

Я знімаю капелюх перед Френсісом Нганну та його командою за те, що вони влаштували цей бій. Це було їхнє вікно, їхня можливість, тому що в нас, загалом, є клоун, який володіє титулом, і це погана ситуація", – додав Хантер.

Нагадаємо, 29 квітня Усик та Ф'юрі повинні були битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після цього команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа. Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

Своєю чергою, Ф'юрі 28 жовтня у Саудівській Аравії проведе виставковий бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

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