ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Клуб АПЛ домовився про трансфер лідера "Шахтаря" – ЗМІ

Бразилець Кевін невдовзі повинен стати гравцем "Фулгема".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кевін

Кевін / © ФК Шахтар

Англійський "Фулгем" домовився з донецьким "Шахтарем" про перехід бразильського вінгера Кевіна.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума трансферу 22-річного бразильця складе понад 42 мільйони євро.

Лондонському клубу залишилося погодити деталі контракту з гравцем перед тим, як перехід буде остаточно підтверджено.

Кевін виступає за "Шахтар" від січня 2024 року, коли перейшов з "Палмейраса" за 12 мільйонів євро. Відтоді бразилець зіграв за "гірників" 57 матчах у всіх турнірах, відзначившись 17 голами та 10 асистами.

Цього сезону Кевін забив 4 голи та віддав 2 асисти у 3 матчах за "помаранчево-чорних".

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Георгія Судаков офіційно перейшов з "Шахтаря" до португальської "Бенфіки".

Дата публікації
Кількість переглядів
149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie