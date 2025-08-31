- Дата публікації
Клуб АПЛ домовився про трансфер лідера "Шахтаря" – ЗМІ
Бразилець Кевін невдовзі повинен стати гравцем "Фулгема".
Англійський "Фулгем" домовився з донецьким "Шахтарем" про перехід бразильського вінгера Кевіна.
Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сума трансферу 22-річного бразильця складе понад 42 мільйони євро.
Лондонському клубу залишилося погодити деталі контракту з гравцем перед тим, як перехід буде остаточно підтверджено.
Кевін виступає за "Шахтар" від січня 2024 року, коли перейшов з "Палмейраса" за 12 мільйонів євро. Відтоді бразилець зіграв за "гірників" 57 матчах у всіх турнірах, відзначившись 17 голами та 10 асистами.
Цього сезону Кевін забив 4 голи та віддав 2 асисти у 3 матчах за "помаранчево-чорних".
Раніше повідомлялося, що український півзахисник Георгія Судаков офіційно перейшов з "Шахтаря" до португальської "Бенфіки".