Клуб АПЛ домовився про трансфер лідера "Шахтаря" – ЗМІ

Кевін / © ФК Шахтар

Англійський "Фулгем" домовився з донецьким "Шахтарем" про перехід бразильського вінгера Кевіна.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума трансферу 22-річного бразильця складе понад 42 мільйони євро.

Лондонському клубу залишилося погодити деталі контракту з гравцем перед тим, як перехід буде остаточно підтверджено.

Кевін виступає за "Шахтар" від січня 2024 року, коли перейшов з "Палмейраса" за 12 мільйонів євро. Відтоді бразилець зіграв за "гірників" 57 матчах у всіх турнірах, відзначившись 17 голами та 10 асистами.

Цього сезону Кевін забив 4 голи та віддав 2 асисти у 3 матчах за "помаранчево-чорних".

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Георгія Судаков офіційно перейшов з "Шахтаря" до португальської "Бенфіки".