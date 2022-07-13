Клуб АПЛ оголосив про проведення благодійного матчу з "Динамо": коли відбудеться зустріч

Англійський "Евертон" у себе в соцмережах офіційно підтвердив проведення товариського матчу проти київського "Динамо".

Поєдинок відбудеться в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") на підтримку України у війні з російськими окупантами.

Команди зіграють у п'ятницю, 29 липня, на домашньому стадіоні "ірисок" "Гудісон Парк" у Ліверпулі. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.

Виручені від продажу квитків кошти будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від збройної агресії Росії.

| We will host Ukrainian side @dynamokyiven in a pre-season friendly at Goodison Park on Friday 29 July, KO 7.45pm.



Proceeds from the fixture will be donated to humanitarian charities supporting the people of Ukraine. — Everton (@Everton) July 12, 2022

Раніше повідомлялося, що саме клуб із Ліверпуля запропонував киянам організувати товариський поєдинок, щоб зібрати додаткові кошти на підтримку українців. За "ірисок" виступає український захисник Віталій Миколенко, який у січні 2022 року перебрався до АПЛ.

Нагадаємо, уже цього місяця "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі "біло-синіх" проти турецького "Фенербахче" відбудуться 20-го та 27 липня. Першу зустріч, яка номінально буде домашньою для підопічних Луческу, команди проведуть у польському Лодзі.

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