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Клуб АПЛ оголосив про проведення благодійного матчу з "Динамо": коли відбудеться зустріч

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Клуб АПЛ оголосив про проведення благодійного матчу з "Динамо": коли відбудеться зустріч

Віталій Миколенко / Фото: Associated Press

Англійський "Евертон" у себе в соцмережах офіційно підтвердив проведення товариського матчу проти київського "Динамо".

Поєдинок відбудеться в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") на підтримку України у війні з російськими окупантами.

Команди зіграють у п'ятницю, 29 липня, на домашньому стадіоні "ірисок" "Гудісон Парк" у Ліверпулі. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.

Виручені від продажу квитків кошти будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від збройної агресії Росії.

Раніше повідомлялося, що саме клуб із Ліверпуля запропонував киянам організувати товариський поєдинок, щоб зібрати додаткові кошти на підтримку українців. За "ірисок" виступає український захисник Віталій Миколенко, який у січні 2022 року перебрався до АПЛ.

Нагадаємо, уже цього місяця "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі "біло-синіх" проти турецького "Фенербахче" відбудуться 20-го та 27 липня. Першу зустріч, яка номінально буде домашньою для підопічних Луческу, команди проведуть у польському Лодзі.

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