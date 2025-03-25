Клуб Бундесліги поклав око на одного з лідерів "Динамо": названо можливу суму трансферу

Німецький "Штутгарт" виявляє інтерес до півзахисника київського "Динамо" та збірної України Миколи Шапаренка.

Про це повідомляє Sky Sports Germany.

За даними джерела, "шваби" розглядають варіант з підписанням 26-річного українського футболіста у літнє трансферне вікно.

Зазначається, що у клубі Бундесліги високо оцінюють ігрові якості Шапаренка. Скаути "Штутгарта" вже певний час стежать за ним і відвідали кілька матчів за його участю.

Сума трансферу Шапаренка, контракт якого з "біло-синіми" розрахований до 2026 року, може скласти близько 10 мільйонів євро. Сам Микола відкритий до потенційного переходу, адже хотів би спробувати свої сили в клубі з топ-5 ліг Європи.

Цього сезону Шапаренко провів 26 матчів за "Динамо" в усіх турнірах, відзначившись чотирма голами та дев'ятьма результативними передачами.

Наразі "Штутгарт" посідає 10-е місце у Бундеслізі. "Динамо" одноосібно лідирує в УПЛ.

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