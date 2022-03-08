Клуб Бундесліги випустив спеціальну форму, кошти від продажу якої підуть на допомогу Україні

Клуб Бундесліги випустив спеціальну форму, кошти від продажу якої підуть на допомогу Україні

"Фармацевти" пожертвують понад 150 тисяч євро.

Леверкузенський "Баєр" надасть фінансову допомогу Україні після військового вторгнення Росії до нашої країни.

Про це повідомляє офіційний сайт "фармацевтів".

Німецький клуб випустив спеціальну форму до матчу проти Кельна, що відбудеться у неділю, 13 березня. Усі кошти, отримані від продажу цієї екіпіровки, будуть перераховані на допомогу Україні.

Форма кремового кольору з гербом міста Леверкузен викликала ажіотаж у вболівальників та була миттєво розпродана. Всього "Баєр" реалізував 1930 комплектів екіпіровки по 80 євро, виручивши близько 155 тисяч євро.

Нагадаємо, що АПЛ оголосила про розірвання контракту з офіційним транслятором матчів у Російській Федерації, корпорацією Rambler Media та її сервісом Okko.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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