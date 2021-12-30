Клуб Другої ліги покинули всі футболісти та тренерський штаб - ЗМІ

Хоча про зникнення команди не йдеться.

Клуб Другої ліги "Дніпро" Черкаси залишився без всіх футболістів та тренерського штабу.

Про це повідомляє Meta-Ratings.

Після завершення осінньої частини сезону головний тренер черкаського "Дніпра" Тарас Ільницький, його помічники та всі футболісти написали заяви про звільнення. Цікаво, що про розформування "Дніпра" не йдеться. Просто таким чином клубне керівництво хоче розвантажити зарплатну відомість.

За наявною інформацією, на початку лютого 2022 року, коли у "Дніпрі" планують відновити підготовку до весняної частини чемпіонату України у Другій лізі та тих футболістів, яким не вдасться працевлаштуватися в інших командах, буде запропоновано повернутися до "Дніпра".

Швидше за все, така сама ситуація буде і з тренерами. Усі тренувальні збори "Дніпра" заплановані у Черкасах.

Наразі "Дніпро" посідає 11 місце у групі А Другої ліги, набравши 17 очок після 18 турів.

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