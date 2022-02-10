Клуб Джеррарда влаштував епічну зарубу в АПЛ, "святі" за дві хвилини здійснили божевільний камбек проти "Тоттенгема"

Клуб Джеррарда влаштував епічну зарубу в АПЛ, "святі" за дві хвилини здійснили божевільний камбек проти "Тоттенгема"

В чемпіонаті Англії відбулися два яскравих поєдинки.

У середу, 9 лютого, в рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги "Астон Вілла" на своєму полі зіграла внічию з "Лідс" Юнайтед - 3:3 .

Команди продемонстрували результативний футбол і влаштували гольову стрілянину, відправивши у ворота один одного по три м'ячі, проте виявити найсильнішого їм так і не вдалося. Гол та дві результативні передачі зробив новачок команди з Бірмінгема Філіппе Коутіньо.

По дублю оформили Джейкоб Ремзі та Даніель Джеймс.

"Астон Вілла" з 27 очками перебуває на 11 позиції турнірної таблиці АПЛ. "Лідс", своєю чергою, має тепер 23 бали, проте все одно йде 15-м.

У наступному турі "Лідс" 12 лютого зіграє з "Евертоном", а команда Стівена Джеррарда наступного дня зустрінеться з "Ньюкаслом".

В паралельному матчі дня зустрічались "Тоттенгем" та "Саутгемптон". Поєдинок на домашній арені "шпор" завершився неочікуваною перемогою гостей - 2:3 .

Рахунок матчу відкрили на 18-й хвилині - Ян Беднарек зрізав м'яч у ворота своєї команди. "Святі" відігралися через п'ять хвилин після голу Армандо Бройї.

У другому таймі команди "шпори" знову повели у рахунку - забив Сон Хін Мін. Потім "Саутгемптон" двічі відповів протягом трьох хвилин - перемогу "святим" завдали точних ударів Мохамеда Ельюнуссі та Че Адамса.

"Тоттенгем" має 36 очків та займає сьоме місце у таблиці АПЛ. "Саутгемптон" перебуває на 10 позиції.

В наступному турі команда Антоніо Конте зіграє з "Вулвергемптоном", а "Саутгемптон" відправиться у гості до "Манчестер Юнайдет".

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