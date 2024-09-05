Клуб, футболіста якого працівники ТЦК забрали з вокзалу, знявся з чемпіонату України

Футбольний клуб "Хуст", гравця якого Миколу Сираша забрали працівники ТЦК з вокзалу, оголосив про зняття з чемпіонату Першої ліги сезону 2024/25.

Водночас закарпатський клуб зазначив, що продовжить існування та розвиватиме дитячий футбол у місті.

"Вчора, 4 вересня, через низку об'єктивних причин, було ухвалене надскладне рішення про зняття основної команди з розіграшу чемпіонату Першої ліги ПФЛ.

Клуб продовжить існувати і, як і раніше, ми будемо розвивати дитячий футбол у нашому місті. Щиро дякуємо нашим вболівальникам за щирі емоції та віру в команду. За те, що розділяли з нами радість перемог та підтримували у нелегкі часи", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, 7 травня "Хуст" повідомив, що Сираша просто з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доправили до військкомату. На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон про мобілізацію ще не набув чинності. Пізніше стало відомо, що Микола вже проходить службу в ЗСУ.

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