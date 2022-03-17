Клуб Миколенка запустив гарячу лінію для збору коштів на гуманітарну допомогу Україні

Клуб Миколенка запустив гарячу лінію для збору коштів на гуманітарну допомогу Україні

"Іриски" продовжують допомагати українцям.

"Евертон" запустив спеціальну гарячу лінію для пожертвувань на гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті англійського клубу.

Вони пропонують надіслати текстове повідомлення "Евертон" на номер 70150 – таким чином буде пожертвувано 10 фунтів стерлінгів.

Також клуб українця Віталія Миколенка планує посилити інтенсивність інформаційної кампанії із закликами більше донатити грошей для допомоги українцям, які постраждали від вторгнення РФ.

Раніше "іриски" вже направили 250 тисяч фунтів, а голова клубу Білл Кенрайт та мажоритарний акціонер Фархад Моширі пожертвували ще 250 тисяч.

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